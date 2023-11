Cateva sute de persoane, in frunte cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița protesteaza fața Primariei Capitalei, in cadrul mitingului „Impreuna Salvam Parcul IOR” organizat de Partidul Social Democrat Sector 3. Participanții au cerut primarului general, Nicușor Dan sa atace in instanța decizia de retrocedare a celor 12 ha din Parcul IOR. La finalul lunii octombrie, proprietarii celor 12 hectare retrocedate in Parcul IOR au fost amendați de Primaria Capitalei, prin Poliția Locala, cu 35 milioane de euro pentru diminuarea spațiului verde. Amenda a fost data pentru ca pe o suprafața de 9.000 mp…