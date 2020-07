Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a anunțat, joi, ca va candida pe listele propriei formațiuni politice, Partidul București 2020, care folosește sloganul "Politica. Altfel!"."Atat pentru Sectorul 3, cat și pentru București ne propunem sa venim cu o oferta cat se poate de clara, de concreta", a…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, „se jura ca nu fura”. Colegii de la ziarul Libertatea l-au prins „cu rața-n gura”! Mai zilele trecute, edilul Sectorului 3 declara ca ar introduce pedeapsa cu moartea pentru „cei care inșeala incredea oamenilor”, insa asta nu s-ar aplica și la el.…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat, marți seara, ca s-a simțit tradata de Robert Negoița, caruia i-a botezat un copil, și care nu i-a spus ca nu va mai candida din partea PSD la Sectorul 3. „Undeva s-a apasat un buton, sa spunem o arma atomica impotriva mea”, a spus Firea. „Am fost foarte…

- Robert Negoița a facut o afirmație surprinzatoare. Vorbind despre integritatea persoanei care deține funcția de primar, edilul sectorului 3 al Capitalei a spus ca ar fi de acord cu introducerea pedepsei cu moartea pentru "cei care iși permit sa inșele increderea celor care și-au dat votul ca sa fie…

- Al doilea primar al PSD ca importanta, dupa Gabriela Firea, Robert Negoita anunta ca nu mai candideaza pentru social-democrati la alegerile locale. Edilul Sectorului III al Capitalei a fost anuntat chiar ieri de Marcel Ciolacu in echipa sa pentru alegerile din partid. Lovitura puternica incasata astazi…

- Potrivit BBC News, amenzile ”relativ mari”, aplicate intre 24 martie și 19 aprilie, se ridica la 78 de milioane de euro, o suma care ar fi egala cu impozitul pe profit din Romania in februarie 2020. De altfel, BBC da și exemplul unuia dintre primarii Capitalei, Robert Negoița, care a fost amendat…

- Amenzi recorddate de poliție in ultima luna, iar suma se ridica la nu mai puțin de 78 demilioane de euro. Suma uriașa a atras atenția presei internaționale, precum BBCsau FOX News.Aproape 200.000 de amenzi a impartit Politia Romana in mai putin de o luna (24 martie- 19 aprilie), iar suma adunata din…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care ii indeamna pe romani sa lase la o parte, in sambata de dinaintea Pastelui ortodox, "problemele si supararile" si le ureaza "sarbatori linistite si fericite" in asteptarea unor vremuri mai bune.…