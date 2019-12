RNP – Romsilva a investit în acest an peste 220 milioane lei Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a investit peste 220 milioane lei in acest an in lucrari de construcție și reabilitare a drumurilor forestiere, de corectare a torenților, pentru achiziția de utilaje performante, pepiniere silvice, centre de producție, amenajari piscicole și vanatorești, herghelii și cabane. Bugetul de investiții din acest an este constituit din: 68 milioane lei din surse proprii 140 milioane lei din fondul de accesabilizare, in creștere cu 40% fața de anul trecut – destinate construirii și reabilitarii de drumuri forestiere 14,87 milioane lei din alocații bugetare, credite… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

