Rishi Sunak, criticat după o discuţie cu un bărbat fără adăpost Rishi Sunak servea mancare, purtand un sort alb, in acest centru, vineri, in momentul in care barbatul fara adapost a ajuns in dreptul sau. Just multi-millionaire Prime Minister Rishi Sunak asking a homeless man he is serving food to in a homeless shelter whether he works in finance Normal stuff — Liam Thorp (@LiamThorpECHO) ”Ce mai faceti?” l-a intrebat premierul pe barbat, pentru ca sa faca conversatie. ”Mi-e foame”, i-a raspuns simplu barbatul. ”Ei, bine, sa vedem ce va putem oferi la micul dejun”, i-a raspuns premierul. Dupa ce a primit o farfurie plina, barbatul l-a intrebat pe Rishi Sunak… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep sarbatorește ziua de Craciun la Londra, potrivit unor imagini publicate de marea sportiva pe internet. Intr-una din fotografii, Simona Halep apare avand in apropiere un cunoscut autobuz roșu, cu etaj, specific Londrei. Intr-alta imagine, Simona are drept fundal faimosul hotel Ritz din centrul…

- UPDATE – „Sindicatele si patronatele au acceptat, in cadrul discutiilor din CNT, propunerea PSD, anuntata de presedintele Marcel Ciolacu, de marire a salariului minim brut la 3.000 de lei, cu 200 lei netaxabili, dar si la 4.000 lei brut in domeniul constructiilor, in anul 2023. Discutia ramane deschisa…

- JLR, care este detinuta de compania indiana Tata Motors, a lansat vineri un portal de locuri de munca pentru lucratorii din tehnologie disponibilizati, care sa ocupe 800 de roluri, cuprinzand conducerea autonoma, electrificarea, invatarea automata si stiinta datelor. Producatorul de masini de lux, care…

- Jeremy Hunt, numit vineri in functie, de urgenta, subliniaza ca prioritatea Guvernului britanic este sa restaureze ”stabilitatea”. IN FULL: UK Chancellor Jeremy Hunt, appointed Friday, reverses almost all of the tax cuts announced in Liz Truss’s mini-budget, saying “the most important objective… is…

- Ministrul britanic al Finantelor Kwasi Kwarteng, un ultraliberal in varsta de 47 de ani, a fost demis din functie, din cauza unui "plan de crestere" economica masiv si prost finantat, care a semanat panica pe piete, la un pic mai bine de o luna dupa ce a preluat postul, in toiul unei crize economice…

- Lira sterlina a urcat cu 1,8%, la 1,1302 dolari, in timpul tranzactiilor de la Londra, dupa ce o limitare temporara a castigului, determinata de datele privind inflatia ridicata din SUA. Obligatiunile guvernamentale pe termen lung ale Marii Britanii– cunoscute sub denumirea de ”gilts” – au crescut brusc,…

- Regatul Unit a anuntat ca va furniza suplimentar Ucrainei rachete antiaeriene si in special munitie capabila sa doboare rachete de croaziera, potrivit Ministerului britanic al Apararii.Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti ieri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi…

- Regele Carol al III-lea al Marii Britanii și Regina consort Camilla au ajuns in Scoția pentru a le mulțumi localnicilor din Ballater, Aberdeenshire, pentru munca depusa in urma morții reginei Elisabeta luna trecuta. Regele și regina s-au intalnit cu localnicii, inclusiv cu o pereche de cai, care au…