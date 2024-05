Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul roman a explicat, la Palatul Victoria, ca toate categoriile de produse din import care nu intra in procesare sau in abatorizare si sunt vandute ca materie prima vor avea adaos comercial de 5%.Potrivit lui Barbu, proiectul privind limitarea adaosului comercial la produsele romanesti va fi finalizat…

- „Vedem produse romanesti cu adaos comercial foarte mare, iar produsele care vin din import au un adaos comercial foarte mic. Ne dorim foarte mult ca toti romanii sa aiba acces la alimente romanesti in retail si la preturi corecte. Mai mult de atat, aceasta ordonanta sau proiect de lege care va veni,…

- INS a facut anunțul. O rata a inflatiei cu doua cifre va fi greu de atins, din fericire, in perioada urmatoare, in prezent inregistrandu-se o panta descendenta, este de parere presedintele Institutului National de Statistica ( INS ), Tudorel Andrei. „In ceea ce priveste rata inflatiei , din fericire…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale intentioneaza sa elaboreze un proiect de act normativ conform caruia adaosul comercial al retailerilor pentru produsele romanesti sa nu depaseasca 20%, a declarat, vineri, ministrul de resort, Florin Barbu. „Pana pe 31 decembrie, Ordonanta privind plafonarea…

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…

- Educatia financiara reprezinta o prioritate pentru Romania, pentru sectorul public si privat, fiind o preocupare a autoritatilor nationale si a partenerilor din sistemul financiar, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Scopul Strategiei este de a stabili obiectivele specifice si a directiile…

- Romania e preferata de straini. Vestea buna e ca numarul turiștilor straini care vin in Romania a crescut in ultimul an. Vestea proasta e ca vin mai puțini decat veneau inainte de pandemie. Iar asta inseamna ca și cheltuielile strainilor sunt mai mici, arata datele Institutului Național de Statistica…

- ”In sfarsit nu vorbim de promisiuni, vorbim de certitudini. Este pentru prima oara cand cu certitudine Moldova va avea autostrada. Vom avea autostrada Moldovei, A7, daca constuctorul va continua in acest ritm, pana la sfarsitul anului vom deschide circulatiei in jur de 148 de km, din cate am inteles…