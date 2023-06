Stiri pe aceeasi tema

- 12 localitati din judetele Arad, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu au fost afectate de inundatii joi, fiind desfasurare zeci de interventii pentru scoaterea apei din gospodarii. ”In 22 iunie, in intervalul 07.00-21.00, fenomenele hidrometeorologice prognozate pentru aceasta perioada au produs efecte…

- Cei care au fost afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern, a anuntat, sambata, premierul Marcel Ciolacu. „Oamenii afectati de inundatiile din ultimele zile vor fi ajutati de Guvern. Cele mai mari probleme sunt in localitatea Grecesti din Dolj, unde mai multe zeci de persoane…

- O postare pe Facebook a unui profesor din Arad s-a viralizat. El atrage atenția asupra faptului ca in cadrul examenelor orale, un profesor este platit cu doar 4 lei pe candidat evaluat. „Ca tot urmeaza perioada examenelor: 4 lei este bacșișul pentru curier, sugerat de aplicația ce-ți aduce mancarea…

- Mii de cadre didactice au ieșit din nou in strada in marile orașe pentru a protesta fața de decizia Guvernului de a nu le majora salariile așa cum prevede Legea salarizarii unitare. Astfel, peste 1.000 de membri ai Sindicatului Democrat din Invatamant (SDI) Arad protesteaza, joi, in centrul municipiului…

- Cutremurul de 5,3 pe scara Richter produs marți seara, la ora 20.26, in județul Arad, a fost unul de suprafața, spun seismologii. Specialiștii Institutului pentru Fizica Pamantului au anunțat ca aceste mișcari telurice sunt efectele cutremurelor devastatoare din Turcia din luna februarie. Seismul a…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvotare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca cele doua cutremure care s-au produs in Arad, luni, avand o magnitudine de 4,7, respectiv 4,4, au fost urmate de 12 replici. Primul cutremur s-a produs la ora 20:46:42 (ora Romaniei), la o adancime de 13 km (ultima…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la scoala din localitatea Socodor, din judetul Arad. Elevii si profesorii au fost evacuati. Potrivit ISU Arad, un incendiu a izbucnit la Scoala Generala din localitatea Socodor, la o grinda din podul cladirii. Intervin pompierii militari ai Detasamentului Ineu…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala in Vinerea Mare si de Paste, zile de sarbatoare legala, a transmis Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti. Cele noua spitale care vor asigura asistenta medicala…