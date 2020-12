Stiri pe aceeasi tema

- Doua din echipele cu mari probleme in acest sezon, din cauza pandemiei, dar și din cauza regulamentelor strambe ale FRF s-au intalnit pe Cluj Arena pentru un joc restanța. Gazdele de la Universitatea au invins dupa un meci foarte echilibrat, Ripensia, 1-0, golul fiind marcat in primul sfert de ora de…

- Ripensia Timisoara va juca duminica un meci oficial dupa mai bine de trei saptamani de pauza. Ros-galbenii infrunta Astra Giurgiu, „lanterna rosie” a Ligii I, dar tehnicianul Cosmin Petruescu nu e optimist dupa pauza lunga de la activitate a elevilor sai. „Ripi” a fost abia astazi cu intreg lotul la…

- Ripensia Timisoara nu va putea juca nici la mijlocul acestei saptamani conform programului Ligii 2. Ros-galbenii nu si-au recuperat marea majoritate a jucatorilor dupa focarul de coronavirus care a afectat echipa si a trebuit sa-si amane si duelul din intermediara cu Farul Constanta. Meciul cu dobrogenii…

- Meciul dintre Ripensia Timisoara si Universitatea Cluj, programat luni, 23 noiembrie, de la ora 16:30, pe Cluj Arena, in etapa a 13-a a Ligii a II-a de fotbal, a fost amanat din cauza mai multor cazuri pozitive la COVID-19 in echipa banateana, a anuntat clubul de pe Bega. ”Avand in vedere situatia epidemiologica…

- Ripensia Timisoara a ajuns dintr-o echipa cu un start de sezon foarte modest, una dintre cele mai in forma divizionare secunde. Astazi, ros-galbenii s-au impus pe terenul favoritei Concordia Chiajna, scor 1-0, prin golul sarbului Lalic, si sunt de asemenea peste Rapid in clasament. Ilfovenii, de partea…

