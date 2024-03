Rezoluţie pentru Tezaurul României de la Moscova. Care-i miza Rezoluția ce ar urma sa fie dezbatuta in Parlamentul European cu privire la tezaurul Romaniei aflat in Rusia pare a fi o actiune de imagine a europarlamentari romani, fara nicio consecinta juridica. Va fi „un semnal extrem de puternic”, rezuma Rareș Bogdan actiunea. Rugat, la Digi 24, sa dea detalii despre adoptarea unei rezoluții in legatura cu tezaurul Romaniei aflat la ruși, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat: „Este o rezoluție susținuta de grupul PPE la inițiativa colegului meu Eugen Tomac și a celorlalți colegi din grupul PPE. Sper din tot sufletul ca aceasta rezoluție sa fie cat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

