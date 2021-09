Rezerva Federală va începe ”în curând” să reducă achiziţiile lunare de obligaţiuni; dobânzile ar putea fi majorate mai repede decât era aşteptat Masurile, incluse in cel mai recent comunicat al Fed referitor la politici, si estimarile economice separate, reprezinta o declaratie de politica agresiva a bancii centrale, care anticipeaza ca inflatia din SUA va fi in acest an de 4,2%, de peste doua ori mai ridicata fata de tinta oficiala a institutiei, de 2%. Banca va actiona lent, anticipandu-se ca dobanda de politica monetara va urca la 1% in 2023, mai rapid fata de estimarea Fed din iulie, si la 1,8% in 2024, nivel care ar fi considerat inca drept o politica monetara relaxata. In aceeasi perioada, Fed va permite ca inflatia sa depaseasca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

