Stiri pe aceeasi tema

- Dolarul a scazut, marti, dupa ce datele au aratat ca preturile de consum din SUA au crescut sub asteptari in noiembrie, intarind asteptarile ca Rezerva Federala va incetini miercuri ritmul majorarii dobanzilor, dupa intalnirea sa de doua zile, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rezerva Federala a aprobat miercuri o a patra crestere consecutiva de 0,75 de puncte procentuale a dobanzii de referinta si a semnalat o potentiala schimbare a modului in care va aborda politica monetara pentru a reduce inflatia transmite Reuters. Intr-o miscare pe care pietele o asteptau de saptamani,…

- Intr-o miscare pe care pietele o asteptau de saptamani, banca centrala si-a majorat rata dobanzii pe termen scurt cu 0,75 puncte procentuale, pana la un interval tinta de 3,75%-4%, cel mai inalt nivel din ianuarie 2008. Masura a continuat cel mai agresiv ritm de inasprire a politicii monetare de la…

- Rezerva Federala a majorat, miercuri, dobanda de referinta cu trei sferturi de punct procentual, pana la un interval de 3,00--3,25-, pentru a tine sub control inflatia, si a semnalat ca vor veni si mai multe cresteri mari, in noi proiectii care arata ca dobanda cheie va urca pana la 4,40- pana la sfarsitul…

- Oficialii Fed au reafirmat ca "sunt extrem de atenti la riscurile inflationiste" si se asteapta ca dobanda sa creasca la 4,4% pana la finalul anului si la 4,6% in 2023. Apoi rata dobanzii ar urma sa scada la 3,9% in 2024 si 2,9% in 2025.De asemenea, Fed a inrautatit estimarile privind avansul economiei…

- Oficialii Fed au reafirmat ca "sunt extrem de atenti la riscurile inflationiste" si se asteapta ca dobanda sa creasca la 4,4% pana la finalul anului si la 4,6% in 2023. Apoi rata dobanzii ar urma sa scada la 3,9% in 2024 si 2,9% in 2025.De asemenea, Fed a inrautatit estimarile privind avansul economiei…

- Datele de saptamana trecuta au aratat preturi de consum peste asteptari in august, naruind speranta ca cea mai grava presiune din cresterea preturilor se apropie de sfarsit. De asemenea, datele referitoare la cresterea preturilor a marit probabilitatea ca Fed sa majoreze dobanda cheie cu inca 0,75 puncte…

- Cel mai recent sondaj, realizat in parteneriat cu Initiative on Global Markets de la Booth School of Business a Universitatii din Chicago, sugereaza ca Rezerva Federala este departe de a pune capat campaniei de inasprire a politicii monetare. Comitetul Federal pentru Piata Deschisa a majorat deja ratele…