Revoluția engleză anti-VAR se propagă în Europa?! Englezii i-au pus gand rau VAR-ului, sistem pe care il folosesc meci de meci, inca din 2019. Cluburile din Premier League vor participa la vot luna viitoare, pentru a stabili daca pastreaza sau nu tehnologia de video-arbitraj. Pana acum s-au auzit doar voci care au spus ca șansele ca VAR-ul sa fie lasat balta din

- Cluburile din Premier League au contestat dur arbitrajul video, mai ales dupa o serie de decizii eronate in acest sezon, iar președintele FIFA a reacționat și a subliniat ca sistemul va fi imbunatațit pentru a putea inlatura orice tip de greșeala.

- Cluburile din Premier League vor vota daca sa renunțe la sistemul VAR incepand din sezonul 2024/2025 # Propunerea a fost depusa de unul dintre cele 20 de cluburi din elita Angliei, Wolverhampton. Premier League, cel mai puternic și urmarit campionat de fotbal al lumii, nu este ferit de controverse.…

