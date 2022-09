Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 31 iulie, s-a incheiat recenzarea pentru Recensamantul Populației și Locuințelor 2022. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Satu Mare, in județ au fost completate peste 317.496 chestionare, ce reprezinta 97,50% din populația rezidenta ținta, estimata la 1 decembrie 2021. Pe 31…

- Pe 31 iulie 2022 a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședința obișnuita a populației care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat și prin colectarea datelor de la punctele de recenzare fixa.…

- Primele rezultate ale recensamantului vor fi publicate in decembrie 2022, a anunțat luni INS. Pana in 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au inregistrat in total 18,15 milioane de persoane, reprezentand 95,4% din populația rezidenta ținta estimata a Romaniei la 1 decembrie 2021. Potrivit unui comunicat…

- Intr-o convorbire telefonica pe care a avut-o cu președintele Americii, Joe Biden, cel al Chinei, Xi Jinping, a fost ferm și a avertizat: „cine se joaca cu focul va arde”. Asta cu referire la interferențele SUA in situația din Taiwan. Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul de Externe de la Beijing,…

- SUA au inregistrat joi primul caz de poliomielita dupa aproape un deceniu, potrivit autoritatilor sanitare din statul New York, transmite AFP. Un locuitor din comitatul Rockland, aflat la 50 de kilometri nord de Manhattan, a fost testat pozitiv pentru aceasta boala, cazul indicand „un lant de transmitere…

- Vineri, 1 iulie, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat in cadrul mesei rotunde ”Black Sea Security Summit”, ca in fata agresiunii ruse coordonarea transatlantica a fost una ”impecabila si trebuie sa continue sa fie astfel”. Astfel, conform ministrului, formatul Bucuresti 9, lansat…

- Germania este pe cale sa puna bazele celei mai mari armate conventionale din Europa in cadrul NATO, a declarat marti cancelarul german Olaf Scholz, dupa investitii masive decise in urma invaziei ruse in Ucraina, relateaza AFP. In prezent, alaturi de Statele Unite, Germania furnizeaza „cu siguranta cea…

- Moscova a schimbat miercuri adresa oficiala a ambasadei Statelor Unite din Rusia pentru a onora separatiștii pro-ruși din Ucraina, un mod de a denunța sprijinul SUA pentru guvernul de la Kiev. „Ambasada SUA in Rusia are o noua adresa oficiala”, a anunțat Primaria Moscovei intr-un comunicat. Adresa:…