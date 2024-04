Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul SNGN ROMGAZ SA Sucursala Targu Mureș nu au fost respectate deciziile emise atat de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cat și de Curtea de Apel Targu Mureș. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a sesizat Curtea de Conturi a Romaniei cu privire la nerespectarea…

- Peste 30 de nereguli majore au fost descoperite in urma unui control realizat de catre Curtea de Conturi la Primaria Sectorului 5, unde edil este Cristian Popescu Piedone.Potrivit raportului, in anul 2022 s-a realizat o plata nelegala de peste 5 milioane de lei fara a exista documente clare cu privire…

- Președintele Curții de Conturi a Romaniei a primit, la sediul central al instituției, o delegație a Biroului Inspectorului General al Bancii de Export-Import a Statelor Unite ale Americii (IG EXIM), condusa de Excelența Sa doamna Parisa Salehi, inspector

- Instituția condusa de Laura Codruța Kovesi ancheteaza un proiect al Curții de Conturi a Romaniei realizat cu sprijinul Bancii Mondiale, potrivit Context.ro. Reprezentanții Curții de Conturi condusa de Mihai Busuioc susțin ca nu știu nimic despre aceasta investigație. Context.ro a consultat documente…

- Un barbat de 37 de ani, din Bistrița, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de frauda și fals in declarații, pe numele caruia autoritatile irlandeze au emis un mandat european de arestare, a fost depistat de polițiștii din Bistrița-Nasaud. „La data de 21 februarie a.c., politistii Serviciului de…

- Pompierii si salvatorii au intervenit cu doua autospeciale pentru a stinge flacarile, care au mistuit doua usi ale Centrului. Cauza arderii inca se stabileste, dar reprezentantii Universitatii cred ca „in mod intentionat a fost incendiata cladirea”. Totodata au dat asigurari ca procesul de studii nu…

- Autoritatile locale au anunțat ca vor incepe lucrarile de pregatire a terenului, dupa ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația depusa la procedura de achiziție finalizata inca de la inceputul lunii noiembrie 2023