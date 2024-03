Romgaz, scăpat de sub control. Sfidare totală față de justiție și instituțiile statului Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a sesizat Curtea de Conturi a Romaniei in cazul atitudinii sfidatoare a Romgaz, Targu Mureș, care a refuzat in mod repetat sa puna in practica deciziile instituției, dar și ale justiției. Timp de un an, Romgaz a incercat sa declare caștigatoare a unei licitații o firma care a […] The post Romgaz, scapat de sub control. Sfidare totala fața de justiție și instituțiile statului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- La nivelul SNGN ROMGAZ SA Sucursala Targu Mureș nu au fost respectate deciziile emise atat de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, cat și de Curtea de Apel Targu Mureș. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a sesizat Curtea de Conturi a Romaniei cu privire la nerespectarea…

