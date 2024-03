Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 464 C6 171 din 26.02.2024 Contestatia a fost formulata de catre societatea General Electric Medical Systems Romania SRL, impotriva raportului procedurii nr. 309 10.01.2024, act emis de catre Spitalul Clinic de Boli Infectioase…

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins miercuri, 28 februarie, acțiunea prin care era ceruta reluarea procedurilor in cazul construirii noului stadion de fotbal de la Pitești. Detalii, AICI. In conferința de presa de joi, primarul municipiului Pitești, a declarat ca va transmite…

- Primaria Bradu a achiziționat un microbuz nepoluant Primarul comunei Bradu, Dan Stroe, anunța ca astazi a facut recepția microbuzului nepoluant achiziționat prin Planul Național de Redesare și Reziliența al Romaniei (P.N.R.R). Achiziția a fost efectuata prin P.N.R.R C10 – Fondul local – „Innoirea parcului…

- Constructorii din județ continua sa se bazeze pe licitațiile publice și ajung chiar sa se razboiasca in instanța sau pe la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) pentru proiectele pe care pun ochii. Este și cazul blocurilor de locuințe sociale din Viișoara, care i-a determinat pe…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.16 C5 3403 din 04.01.2024 la contestatia inaintata de Synotech Global Services Romania SRL privind rezultatul evaluarii propunerilor tehnice si financiare, emise de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta,…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia formulata de SC Kokkai Comimpex SRL, impotriva rezultatului procedurii de atribuire, emise de Primaria Topraisar, in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii simplificate, organizata in vederea atribuirii contractului…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare a adoptat decizia nr.3034 C7 3194 din 27.12.2023 depusa de Transguard Sercurity SRL cu sediul in Constanta privind procedura proprie organizata pentru atribuirea contractului de servicii de paza, cod CPV 79713000…