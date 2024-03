Achizitia pentru echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale pentru Spitalul de Boli Infectioase a fost contestata. Ce verdict a primit General Electric Medical Systems Romania SRL?

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins miercuri, 28 februarie, acțiunea companiei Ubitech prin care era ceruta reluarea procedurilor in cazul construirii noului stadion de fotbal de la Pitești. Citește și: Cristian Gentea: „Cel tarziu la returul din 2026-2027 vom juca pe noul stadion”…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie de respingere la contestatia formulata de BDI Beton Top Construct SRL cu sediul social in Constanta, impotriva rezultatului procedurii emis de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Constanta, in…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 240 C11 61 la contestatia depusa de Micatis Prod SRL, cu sediul social in municipiul Braila, impotriva documentatiei de atribuire, elaborata de autoritatea contractanta Primaria Cerna din judetul Tulcea, in cadrul procedurii simplificate,…

- Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol a lansat un anunt de participare pentru achizitia de echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale.Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea este estimate la 2.094.400 leiObiectul contractului il reprezinta achizitie de Echipamente…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani investește in echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale (infecții luate din spital – n.r.), in acest sens fiind incredințat un contract pe SEAP in valoare de 6.978.970 lei. Banii au fost obținuți prin Planul Național…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr.16 C5 3403 din 04.01.2024 la contestatia inaintata de Synotech Global Services Romania SRL privind rezultatul evaluarii propunerilor tehnice si financiare, emise de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta,…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia formulata de SC Kokkai Comimpex SRL, impotriva rezultatului procedurii de atribuire, emise de Primaria Topraisar, in calitate de autoritate contractanta, in cadrul procedurii simplificate, organizata in vederea atribuirii contractului…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare a adoptat decizia nr.3034 C7 3194 din 27.12.2023 depusa de Transguard Sercurity SRL cu sediul in Constanta privind procedura proprie organizata pentru atribuirea contractului de servicii de paza, cod CPV 79713000…