Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Colegiului National ”B.P Hasdeu” din Buzau, profesorul Virginia Mandruta Tanasescu, si-a depus la Inspectoratul Scolar Judetean demisia din functie, .... The post INVAȚAMANT ROMANESC Directorul Colegiului ”B.P Hașdeu” Buzau a demisionat first appeared on Informatia Zilei .

- Directorul Colegiului National „B.P Hasdeu”, profesorul Virginia Mandruta Tanasescu, si-a depus demisia din functie la Inspectoratul Scolar Judetean, invocand motive personale. Potrivit unor surse, gestul ei vinde dupa ce conducerea ISJ ar fi incadrat la cel mai prestigios liceu din Buzau o tanara profesoara…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, nu a trecut peste faptul ca echipa lui a ratat in prelungiri victoria cu Petrolul (1-1). La doua zile dupa partida, oficialul „cainilor” inca este cu gandul la acel duel. Acuza decizia de a dat penalty in prelungiri, arbitrajul din timpul meciului,…

- Aproximativ 50 de locuitori din comuna Balta Alba, județul Buzau, au ieșit in strada intr-un protest zgomotos impotriva practicii cunoscuta sub numele de „viza de flotant”. Manifestanții, de diferite varste și din diverse medii sociale, au strigat lozinci precum „STOP vizelor de flotant!” și „Ne cumparați…

- Ministerul Educatiei a centralizat rezultatele la simularea probelor scrise din cadrul examenului national de Bacalaureat 2024, sustinuta in perioada 4-7 martie 2024, la nivel national, de elevii claselor a XII-a si a XIII-a seral/frecventa redusa. Rata de promovare este cuprinsa intre 60,16% la Limba…