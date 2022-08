Revista Lancet: Primul caz de transmitere a variolei maimuței de la om la animalul de companie! Un caine de companie a facut variola maimuței și se crede ca ar fi prima transmitere a infecției om-animal de companie, potrivit unui studiu publicat in revista medicala Lancet, transmite Euronews. Se pare ca animalul, un ogar italian, ar fi luat virusul,el imparțind patul cu stapanii lui care erau infectați. Proprietarii, ambii barbați care formeaza un cuplu, locuiesc la Paris, sunt parteneri și au contractat virusul variolei maimuței prin contact sexual cu terți. Animalul de companie, care dormea in pat cu cei doi barbați, a dezvoltat leziuni pe piele la 12 zile dupa apariția primelor simptome.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

