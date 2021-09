Dupa noua luni de cand e ministru al Muncii și dupa mai mult de un an in care a fost viceprim-ministru, Raluca Turcan are revelația ca serviciile sociale din mediul rural nu exista iar acolo unde apar, „sunt praf”. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a prezentat, vineri, concluziile campaniei de evaluare a ajutorului social, initiata la inceputul mandatului sau, evidentiind ca doar 7% din serviciile sociale sunt furnizate in mediul rural si ca in aceste zone capacitatea de a furniza servicii sociale este una redusa. „Desi aproape jumatate din populatia Romaniei traieste in mediul rural, doar 7% din…