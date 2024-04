In Romania, Sistemul Garantie-Returnare (SGR), cunoscut sub numele de ReturoSGR, a fost lansat cu mari speranțe și promisiuni, dar a devenit rapid o povara pentru consumatori și producatorii locali. Cu o rata de returnare sub 1%, sistemul a fost marcat de probleme majore inca din primele luni de funcționare, costand parți implicate sume semnificative și […] The post ReturoSGR: Un eșec monumental care impovareaza romanii și producatorii locali appeared first on Puterea.ro .