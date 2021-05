Reţeta duhovnicească – pentru un sihastru – Sfântului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ Un dram de viata cat mai este In lumea asta sa traiesti Jertfeste-l numai pentru suflet Si lasa grijile lumesti. Un singur an, sau jumatate, O luna poate ti-a ramas, Sau numai ziua cea de astazi, Ba poate chiar numai un ceas. Pe cat de tainic se arata Hotarul vietii pe pamant Pe-atat […] The post Reteta duhovniceasca – pentru un sihastru – Sfantului Cuvios Ioan Iacob Hozevitul de la Neamt appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

