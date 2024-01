Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul de la noi din țara, un om de televiziune de succes, dar și o gospodina desavarșita. In plus, este dispusa sa iși dezvaluie secretele culinare cu fanii. Afla cum poți sa prepari rețeta speciala de crema de zahar ars a Gabrielei Cristea. Gabriela…

- Toba se numara printre preparatele care nu lipsesc in niciun an de pe masa romanilor in perioada sarbatorilor de iarna. Acest preparat este un adevarat deliciu culinar. Insa, știm ca pe internet exista o mulțime de rețete care difera de la o regiune la alta, insa rezultatul final este la fel de delicios.…

- Gabriela Cristea a dezvaluit fanilor ei rețeta pentru cozonac cu nuca și ciocolata. Prezentatoarea de la Antena Stars a venit cu cateva sfaturi pentru gosopdine.Gabriela Cristea iși face timp in fiecare an sa gateasca pentru familia ei și ii place sa ii rasfețe cu preparate delicioase. Soția lui Tavi…

- Daca și tu vrei sa pregatești carnați de casa pentru masa de sarbatori, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți prezinta o rețeta speciala a acestui preparat, mai rar adoptata de gospodine in bucataria romaneasca. Toata lumea va fi mulțumita de rezultatul final. Ingredientul special pe care sa-l…

- Nucile umplute nu lipsesc niciodata de pe mesele de la sarbatorile de iarna. Sunt ușor de pregatit, iar rezultatul nu dezamagește pe nimeni, niciodata. Daca vei respecta rețeta pe care ți-o vom prezenta astazi, toata lumea se va ridica mulțumita de la masa. Ce ingredient sa folosești pentru un gust…

- Exista foarte mulți romani nu știu care este diferența dintre marmelada, gem și dulceața. Insa, un lucru este clar. Marmelada se deosebește de celelalte doua deserturi prin textura fina pe care o are. Pentru acest sezon in care ne aflam am pregatit o rețeta perfecta de marmelada fara zahar ce poate…

- Daca iubiți muraturile de iarna și sunteți in cautarea unei rețete autentice pentru gogoșari murați in oțet, atunci sunteți in locul potrivit. Astazi va prezentam o rețeta delicioasa tradițional romaneasca de gogoșari in oțet, care beneficiaza de un ingredient secret, care face diferența. Rețeta originala…

- Ne apropiem de weekend, iar in cazul in care ai doua zile libere, te poți ocupa de prepararea unui desert cu adevarat delicios. Pe cei ce vor veni la tine in vizita ii vei impresiona categoric. Nu ai nevoie de foarte multe ingrediente pentru a prepara aceasta rețeta de prajitura de casa cu crema de…