Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca pot parea dificile de preparat, rețeta de cornulețe fragede cu nuca este accesibila și poate fi realizata cu succes chiar și de catre cei mai puțin experimentați bucatari.In aceasta rețeta, vom explora pașii necesari pentru a pregati aceste mici prajituri delicioase, incepand cu prepararea…

- Daca vreți sa va surprindeți familia cu un desert, puteți prepara tarta cu nuci și caramel sarat. Pe langa faptul ca este delicioasa, aceasta tarta are și un conținut ridicat de acizi grași Omega-3 dar și antioxidanți. Rețeta de tarta cu nuci și caramel sarat Tarta cu nuci și caramel sarat este pe gustul…

- Daca nu știi ce sa mai gatești și vrei sa-ți bucuri familia cu un desert delicios, noi iți prezentam rețeta de tarta cu prune, care este ușor de realizat și pe placul tuturor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie, dar și pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Este perioada in care se coc fructele și legumele, motiv pentru care ar trebui sa profitam din plin de ele. Exista o mulțime de rețete de preparate delicioase, iar printre ele se numara și gogoșile cu mere. Se pregatesc rapid, sunt gustoase și nu ai nevoie de prea multe ingrediente. Rețeta tradiționala…

- Deserturile sunt perfecte in orice anotimp, insa, checul cu prune are o savoare aparte toamna. El se prepara cu roadele abia culese din gradina. Preparatul este simplu și se face in doar cateva minute.

- Bunica Gherghina a cucerit TikTok-ul cu rețetele sale. In cazul in care ați ramas fara idei de preparate de post, venim in ajutorul vostru cu o rețeta clasica de cornulețe cu gem. Pentru prepararea acestei rețete vei avea nevoie de cateva ingrediente. Mai mult, aceasta se prepara in doar cateva minute.…

- Galuștile pufoase și fragede se fac extrem de simplu. Trebuie sa ai in casa 6 ingrediente. Cu aceasta rețeta de top, vei face galuști perfecte de fiecare data. Rețeta pentru galuști perfecte, pufoase și fragede Galuștile sunt niște bile din aluat care pot fi fierte, prajite, copte sau preparate la…

- Este vara, iar afara temperaturile sunt foarte ridicate in acest sezon. Daca iți este foarte cald și vrei sa te racorești cu ceva, insa nu ai idee cu ce, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai delicioasa și simpla rețeta pentru inghețata fara zahar. Acest…