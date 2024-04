Stiri pe aceeasi tema

- Deserturile sunt perfecte și mulți romani le iubesc. Daca vrei sa incanți papilele gustative ale oricui, un preparat dulce va fi mereu bine primit, mai ales daca este delicios. In perioada de post nu trebuie sa renunți la prajituri, astfel ca rețeta cu pere și migdale vine in ajutorul tau.

- Deserturile cu mere sunt printre cele mai des preparate dintre deserturile cu fructe, pentru ca merele sunt mereu la indemana oricui. In plus, ofera gust delicios și aroma placuta indiferent de tipul desertului in care sunt incluse. Cele mai populare dintre acestea sunt placintele cu mere, ștrudelele…

- Daca te numeri printre persoanele care se afla in perioada postul de dinaintea Paștelui, sigur ai nevoie de o lista variata cu preparate, atat feluri de mancare, cat și deserturi, pentru a trece cu brio aceasta perioada de curațare sufleteasca. Noi iți propunem sa incerci și rețeta de prajitura cu nuca…

- Deserturile sunt delicioase și se pot consuma in orice moment. Daca le preferi pe cele facute in casa, rețeta de mai jos este ideala și se prepara in doar cateva minute. La final, rezultatul va fi perfect și numai bun de consumat alaturi de intreaga familie.

- Pentru cei care iși doresc sa incante papilele gustative ale persoanei iubite de Valentine's Day, o rețeta simpla și delicioasa de prajitura cu vanilie, zmeura și capșuni poate fi soluția perfecta. Acest desert rafinat aduce in prim plan gustul dulce și aroma imbietoare a fructelor, fiind ușor de pregatit…

- Daca vrei sa te bucuri de un desert delicios, atunci pregatește tortul cu portocale. Este un desert delicios pentru zilele speciale petrecute in familie. Acest preparat va reuși cu siguranța sa te surprinda. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un preparat delicios, atunci gatește prajitura cu kiwi și portocale. Este un desert simplu și gustos, care va reuși sa-ți incante papilele gustative. Acest preparat va reuși cu siguranța sa te surprinda. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul…

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem rețeta de prajitura ecler. Iata cum se prepara acest desert rapid și fara coacere pe care il poți prepara alaturi de cei mici!