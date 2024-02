Stiri pe aceeasi tema

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi de Dragobete, noi iți propunem rețeta de griș cu lapte prajit. Iata cum se prepara acest preparat dulce, rapid și ieftin pe care il poți gati alaturi de persoana iubita!

- Checul este unul dintre cele mai delicioase deserturi pe care aproape toate gospodinele știu sa il prepare. Gatit intr-o varietate de feluri, acest deșert rapid poate deveni un rasfaț chiar și pentru cele mai pretențioase persoane. Iata cum se prepara rețeta de chec cu mere și fulgi de ovaz!

- Daca ești in cautarea unui deSert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi de Valentine's Day, noi iți propunem rețeta de sorbet de capsuni cu busuioc. Iata cum se prepara acest desert rapid și ieftin pe care il poți prepara alaturi de persoana iubita!

- Daca vrei sa te bucuri de un preparat italian ca la restaurant, dar nu ai idee ce sa gatești, atunci nu-ți face probleme, deoarece noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta „Spaghetti alla Puttanesca”. Este un preparat simplu, delicios și foarte sanatos. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru acest…

- Daca ești in cautarea unui deșert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem rețeta muffins cu biscuiți. Iata cum se prepara acest desert din trei ingrediente cu care ii vei da pe spate pe cei dragi!

- Daca ești in cautarea unui deșert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi in aceasta perioada in care ne aflam, noi iți propunem prajitura cu iaurt și frișca. Iata cum se prepara!

- Daca ești in cautarea unui desert simplu și rapid cu care sa ii dai pe spate pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta simpla de gogoși fara lapte și oua. Iata cum se prepara gogoșile ca in vremea copilariei!

- Daca nu ai idee cu ce desert sa ii mai surprinzi pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta de prajitura „O noapte la Veneția”. Un desert rapid, ușor de preparat, pentru care nu ai nevoie de ingrediente speciale. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obține un preparat ca la carte.