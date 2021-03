Rețeta „cocktail-ului” de anticorpi care ar fi redus cu 70% decesele cauzate de COVID Un tratament pentru Covid-19, dezvoltat de compania farmaceutica Roche și-ar fi dovedit eficiența in tratarea celor infectați, potrivit studiilor de specialitate. Este vorba despre administrarea unui cocktail de casirivimab și imdevimab. Aceasta combinație ar fi redus cu 70% spitalizarile sau decesele, in comparație cu un placebo administrat pacienților cu coronavirus nespitalizați, conform unui comunicat al producatorului elvețian de medicamente Roche, citat de Reuters.Casirivimab și imdevimab au indeplinit și toate obiectivele-cheie secundare din faza a III-a a testului cu 4.567 de participanți,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly and Company a anuntat miercuri ca o terapie combinata cu anticorpi pe care a dezvoltat-o contra COVID-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87% intr-un studiu desfasurat pe un numar de peste 750 de pacienti cu COVID-19 cu risc crescut, informeaza…

- Compania farmaceutica americana Eli Lilly and Company a anuntat miercuri ca o terapie combinata cu anticorpi pe care a dezvoltat-o contra COVID-19 a redus riscul de spitalizare si de deces cu 87% intr-un studiu desfasurat pe un numar de peste 750 de pacienti cu COVID-19 cu risc crescut, informeaza…

- Autoritatile sanitare din Italia estimeaza ca aceasta tara ar putea reveni la normalitate in urma pandemiei de COVID-19 intr-un interval cuprins intre 7 si 15 luni, dar cu conditia sa sustina un ritm al vaccinarii de 240.000 de persoane pe zi, a declarat un responsabil din Ministerul Sanatatii italian…

- Un teatru din Japonia propune o modalitate inovatoare de vizionare a reprezentatiilor sale de dans, printr-o fanta asemanatoare celei cu care sunt prevazute cutiile postale… Parerile sunt imparțite, unii considerand ca e o metoda de salvare a unei industrii napastuita de Covid, alții evidențiind ca…

- Medicul Valeriu Gheorghița spune ca 0,08% dintre romanii care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului s-au imbolnavit de Covid-19 dupa vaccinare. Varianta medicului Valeriu Gheorghița este ca in cazul acestor pacienți imbolnavirea a avut loc inainte ca nivelul de anticorpi sa ajunga la valoarea…

- Ziarul Unirea O gorila, vindecata de COVID-19 dupa un tratament experimental cu anticorpi: Același cocktail, folosit si pentru Donald Trump Winston, o gorila de campie occidentala in varsta de 48 de ani, infectata cu coronavirus a fost tratata cu un tratament experimental cu anticorpi sintetici, folosit…

- Viitorul președinte al SUA, Joe Biden, care va fi investit in funcție miercuri, vrea sa livreze in primele 100 de zile de mandat in jur de 100 de milioane de doze de vaccinuri. Unul dintre experții americani in sanatate publica, Antony Fauci, a spus ca obiectivul lui Biden este „in mod sigur posibil”.…

- Franța a raportat doar 3.093 de noi cazuri de coronavirus si 146 de decese in ultimele 24 de ore, o scadere drastica fața de ziua de vineri. Dupa ce vineri au fost depistate 20.262 de cazuri noi de infectare cu nou coronavirus, o zi mai tarziu, autoritațile franceze au anunțat doar 3.093. Dintre cazurile…