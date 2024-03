Testul mortal care deconspiră vrăjitoarele! 50 de persoane au murit în doar două luni Vanatoarea de vrajitoare nu a incetat nici macar in anul 2024, in Angola, acolo unde cel puțin 50 de persoane au murit in numai doua luni, in timp ce comunitatea incerca sa afle daca acestea practica sau nu vrajitoria! Testul mortal care deconspira vrajitoarele are loc, chiar și in anul 2024, in Angola, acolo unde cel puțin 50 de persoane au murit in doar doua luni. Decesele au avut loc intre ianuarie și februarie in apropierea orașului central Camacupa, potrivit Luzia Filemone, consilier local. Poliția a confirmat ca 50 de persoane și-au pierdut viața. Testul mortal care deconspira vrajitoarele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Aproximativ 50 de persoane au murit in Angola, dupa ce au fost forțate sa bea o substanța din plante, pentru a dovedi ca nu sunt vrajitori, au declarat joi poliția și oficialii locali. Decesele au avut loc intre ianuarie și februarie in apropierea orașului central Camacupa, potrivit Luzia Filemone,…

