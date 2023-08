Stiri pe aceeasi tema

- Un sfert din acțiunile Hidroelectrica scoase la vanzare de Fondul Proprietatea a fost acontat de familia Țiriac. Ion Ion Țiriac, fiul mai cunoscutului Ion Țiriac, a dezvaluit ca in acest moment Grupul Țiriac deține 5% din Hidroelectrica. “Este o investitie pe termen lung pentru noi si sper sa fie doar…

- Compania Hidroelectrica a incheiat, ieri, cu succes cea mai mare oferta publica realizata vreodata pe Bursa de Valori Bucuresti si cea mai mare din Europa si a treia din lume, in acest an. Prin aceasta operatiune – cel mai important producator national de energie la care statul roman isi pastreaza participatia…

- Romania conduce in topul tarilor europene in privinta numarului de accidente rutiere, cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). „Cu circa 400.000 de accidente rutiere in fiecare an,…

- Fara miza privind calificarea in fazele superioare, Romania U21 intalnește o alta reprezentativa care spera sa nu termine fara punct turneul final. Cele mai tari cote pentru EURO 2023 le gasești pe efbet. ...

- UEFA a anunțat luni brigada de arbitri pentru meciul Croația U21 – Romania U21, programat marți, 27 iunie, de la ora 19:00, la stadionul Steaua. Partida face parte din Grupa A, de la Campionatul European de fotbal Under 21, gazduit de Romania și Georgia.

- 54.080 locuri de munca vacante la nivel national si 247 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European sunt declarate pentru aceasta saptamana Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- ”Uniunea Europeana a deblocat 2,4 miliarde de euro din Fondul pentru Modernizare, pentru a finanta 31 de proiecte din sapte tari membre, inclusiv Romania. Sunt finantate investitii suplimentare in Romania (1,1 miliarde de euro), Cehia (un miliard de euro), Bulgaria (197 de milioane de euro), Polonia…

- Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, nu a reusit inca sa contracteze o firma IT care sa extinda serviciile digitale asigurate de portalul Hidroelectrica pentru activitatile de furnizare.