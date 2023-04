Rețea de migranți din Afghanistan anihilată Zeci de migranți din Afghanistan au fost aduși ilegal in Romania de doi bulgari. Polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au efectuat un control de rutina, in urma caruia au descoperit un mijloc de transport condus de un cetațean de origine bulgara, in care se aflau 30 de persoane, cetateni straini, cu varste cuprinse intre 15 […] The post Rețea de migranți din Afghanistan anihilata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

