Stiri pe aceeasi tema

- Juraj Cintula, barbatul arestat și acuzat de tentativa de omor premeditata asupra premierului slovac Robert Fico a fost filmat in preajma politicianului și cu trei saptamani inainte de a-l impușca, pe 15 mai. TV Noviny a prezentat imaginile in care barbatul de 71 de ani protesteaza la o alta ședința…

- Fiscul anunța ce obligații trebuie sa respecte operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale și care sunt sancțiunile in caz de nerespectare.

- ACUZATII GRAVE… Intr-un interviu acordat analistului economic Radu Soviani, omul de afaceri Adrian Porumboiu face noi dezvaluiri incendiare, care au dus la declinul fostelor sale firme din grupul Racova-Com-Agro-Pan. In interviu, Adrian Porumboiu descrie mecanismul prin care afacerile sale din agricultura…

- Dupa ce a promovat in randul persoanelor fizice posibilitatea de plata a darilor catre municipalitate prin sistemul online, Primaria Timișoara lanseaza o secțiune noua in cadrul Portalului Unic pentru plata impozitelor persoanelor juridice. Companiile au acum opțiunea de a adauga „Entitați juridice”…

- Veste bune pentru țara noastra! Imaginea generala a investițiilor in Romania s-a imbunatațit, potrivit constatarilor Bancii Europene de Investiții, iar așteptarile legate de climatul economic au crescut substanțial, a afirmat guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, la prezentarea raportului…

- In considerarea misunii sociale a sistemului penitenciar, aducem in atenția agenților economici faptul ca, Penitenciarul Gaesti pune la dispozitie, pe baza de contract, forta de munca speciala (necalificata) din randul persoanelor private de libertate in exteriorul locului de detinere, pentru diverse…

- Parchetul European a cerut blocarea plaților catre cele doua firme apropiate de baronul Paul Stanescu. Firmele solicitau bani europeni pentru recoltarea stufului din Delta. Digi24 a obținut in exclusivitate adresa care a ajuns la Agenția de Plați In Agricultura (APIA).

- Valoarea subvențiilor in anul 2024 acordate firmelor care angajeaza tineri Educația și formarea pot oferi tinerilor competențele adecvate pentru a-i pregati pentru campul muncii. Programele de ucenicie, de exemplu, au un impact semnificativ asupra promovarii ocuparii forței de munca in randul tinerilor.…