- Dupa ce a invins-o pe U Cluj la loviturile de departajare in meciul de baraj, Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea in preliminariile Conference League. Universitatea Craiova va incepe competiția din turul doi preliminar. Oltenii au un coeficient de 7.000 și vor fi cap de serie in turul ai…

- Universitatea Craiova - U Cluj, meci de baraj contand pentru accesul in Conference League, este programat, duminica, 26 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a prefațat barajul cu U Cluj, pentru un loc in preliminariile Conference League. Meciul are loc duminica, de la ora 20:00. Rotaru a criticat sistemul competițional, mai exact faptul ca o echipa de play-out joaca in baraj pentru preliminariile Conference…

- Universitatea Craiova - Sepsi 3-2. Costel Galca (52 de ani) a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3, cu 44 de puncte. Oltenii nu au fost ajutați de rezultatul de la Cluj și vor fi nevoiți sa treaca de un baraj pentru a evolua in preliminariile Conference League. Costel…

- Universitatea Craiova - Sepsi Sfantu Gheorghe 3-2. Andrei Ivan (27 de ani), atacantul oltenilor, a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3 din play-off. Craiova a trecut de Sepsi, dar nu a fost suficient. Oltenii vor juca barajul de Conference League cu caștigatoarea dintre…

- Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu in fața celor de la CFR Cluj cu scorul de 0-1, in etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1. Singurul gol al partidei din Banie a fost marcat in minutul 71 de Daniel Birligea. Aflat in careu, Tachtsidis a intors pentru atacantul ceferist, iar acesta l-a invins…

- Adrian Mutu (45 de ani) a decis sa plece de la CFR Cluj in urma eșecului suferit in fața formației Corvinul Hunedoara, scor 4-0, din sferturile Cupei Romaniei. In pofida plecarii antrenorului, CFR Cluj a facut spectacol in derby-ul cu Rapid, scor 4-1, in Superliga Romaniei.La numai cateva zile de la…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a distrus meciul dintre Sepsi și Universitatea Craiova din etapa 24, iar dupa trei runde unde n-a primit niciun meci, dar s-a „plimbat” in optimile Champions League la Inter Milano - Atletico Madrid, „centralul” revine și in Superliga, la U Cluj - Farul. Pe 4 februarie, Istvan…