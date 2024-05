Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova - U Cluj, duelul de baraj pentru ultimul loc care asigura prezența in preliminariile Conference League, s-a terminat cu calificarea oltenilor (1-1 dupa 120 de minute, 5-4 dupa penalty-uri). Gazeta Sporturilor a fost prezenta la meci și va prezinta 5 lucruri care nu s-au vazut la…

- Universitatea Craiova - U Cluj, meci de baraj contand pentru accesul in Conference League, este programat, duminica, 26 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Ion Oblemenco, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- U Cluj a invins-o pe Oțelul Galați, scor 2-0, și a obținut accederea in finala barajului pentru preliminariile Conference League, acolo unde o va intalni pe Universitatea Craiova.In ultimele zile, s-a zvonit ca Ovidiu Popescu nu-și va mai prelungi contractul cu FCSB, iar fotbalistul urmeaza sa semneze…

- Oțelul Galați - U Cluj 0-2. Ioan Ovidiu Sabau (56 de ani) a oferit prima reacție dupa succesul echipei sale. „Studenții” trebuie sa treaca de Universitatea Craiova pentru a ajunge in preliminariile Conference League. Sabau a explicat faptul ca a purtat o discuție mai dura cu jucatorii la pauza meciului,…

- Universitatea Craiova - Sepsi 3-2. Costel Galca (52 de ani) a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3, cu 44 de puncte. Oltenii nu au fost ajutați de rezultatul de la Cluj și vor fi nevoiți sa treaca de un baraj pentru a evolua in preliminariile Conference League. Costel…

- Universitatea Craiova - Sepsi Sfantu Gheorghe 3-2. Andrei Ivan (27 de ani), atacantul oltenilor, a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3 din play-off. Craiova a trecut de Sepsi, dar nu a fost suficient. Oltenii vor juca barajul de Conference League cu caștigatoarea dintre…

- Fostul internațional Florin Prunea (55 de ani) are o opinie contracurentului in privința calificarii in preliminariile cupelor europene. In ultimele doua etape din play-off-ul Superligii, Universitatea Craiova, CFR Cluj și Farul lupta pentru locul doi, care duce direct in preliminariile Conference League.…

- Universitatea Craiova a pierdut pe teren propriu in fața celor de la CFR Cluj cu scorul de 0-1, in etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1. Singurul gol al partidei din Banie a fost marcat in minutul 71 de Daniel Birligea. Aflat in careu, Tachtsidis a intors pentru atacantul ceferist, iar acesta l-a invins…