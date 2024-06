Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR a facut declarații. Catalin Drula, președintele USR, a declarat ca Alianța Dreapta Unita (ADU) a caștigat alegerile pentru primari la București și Timișoara. Acesta a transmis ca alianța a caștigat și la Sectoarele 1 și 2. „Vreau sa incep prin a mulțumi romanilor care și-au pus speranța…

- Cele aproximativ 540.000 de intreprinderi mici și mijlocii (IMM), la ora actuala, in Romania ne plaseaza tot pe ultimul loc in Europa, raportat la mia de locuitori, in timp ce productivitatea unui salariat este de trei ori mai mica decat media europeana si se ridica la aproximativ 15.000 de euro pe…

- Piedone a declarat la Romania TV ca nu mai este cale de intoarcere in privința candidaturii pentru Primaria București. Acesta a spus ca nu se retrage nici pentru Gabriela Fifrea. „Sunt singurul candidat asumat de la inceput. Nu ma retrag nici pentru Gabriela Firea. Eu nu ma retrag nici azi nici maine,…

- In ultimele zile, au avut loc ședințe importante in cadrul PNL Sector 3, in cadrul carora au fost validați prin vot candidații care vor reprezenta partidul in fața bucureștenilor in calitate de consilieri locali și generali. Baciu a subliniat ca oamenii aleși sunt profesioniști, dedicați, incluzand…

- In primele doua luni ale anului 2024, firmele din Romania se confrunta cu o realitate economica alarmanta, reflectata intr-o creștere semnificativa a suspendarilor de activitate. Dupa cum arata datele oficiale, in acest interval aproape 5.000 de companii au intrat in faliment, indicand o creștere de…

- Naționala Romaniei de fotbal a disputat marți seara ultimul mare test inainte de startul EURO 2024. Elevii lui Eduard Iordanescu au intalnit Columbia , intr-un meci amical de gala, disputat la Madrid, pe arena Wanda Metropolitano. A urmarit jocul alaturi de Stoichița Pe arena din capitala Spaniei au…

- Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…