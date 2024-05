Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Popescu a fost eroul oltenilor in barajul de Conference League, avand mai multe intervenții decisive, inclusiv la loviturile de departajare, fiind aclamat de intregul stadion la finele confruntarii. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp…

- Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp de 120 minute, scorul a fost 1-1, apoi oltenii s-au pus cu 5-4 la loviturile de la 11 metri. Cu aceasta victorie, oltenii sunt ultima echipa din Superliga ce iși asigura biletele catre preliminariile Conference…

- Dupa ce a invins-o pe U Cluj la loviturile de departajare in meciul de baraj, Universitatea Craiova și-a asigurat calificarea in preliminariile Conference League. Universitatea Craiova va incepe competiția din turul doi preliminar. Oltenii au un coeficient de 7.000 și vor fi cap de serie in turul ai…

- Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a marturisit ca finul sau, Alex Mitrița, este profund dezamagit ca nu a prins lotul Romaniei pentru Euro 2024. Alex Mitrița, care a inscris 16 goluri și a oferit 13 assisturi in 35 de partide, pare hotarat sa plece din Romania, lucru recunoscut…

- Gigi Becali, patronul FCSB, dezvaluie ca nu-și dorește ca Universitatea Craiova sa prinda un loc in cupele europene. Asta deși Mihai Stoica are alt plan. Trupa lui Costel Galca a terminat sezonul pe locul 3 in play-off și va juca impotriva lui U Cluj (duminica, ora 20:00) in barajul lui un loc in preliminariile…

- Universitatea Craiova - Sepsi 3-2. Costel Galca (52 de ani) a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3, cu 44 de puncte. Oltenii nu au fost ajutați de rezultatul de la Cluj și vor fi nevoiți sa treaca de un baraj pentru a evolua in preliminariile Conference League. Costel…

- Universitatea Craiova - Sepsi Sfantu Gheorghe 3-2. Andrei Ivan (27 de ani), atacantul oltenilor, a oferit prima reacție dupa ce echipa sa a terminat sezonul pe locul 3 din play-off. Craiova a trecut de Sepsi, dar nu a fost suficient. Oltenii vor juca barajul de Conference League cu caștigatoarea dintre…

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea cu Universitatea Craiova, scor 1-0. Oltenii au ieșit matematic din lupta pentru titlu. FCSB are nevoie de un punct runda viitoare, impotriva Farului, pentru a deveni campioana. Universitatea Craiova pastra șanse matematice in lupta cu FCSB. Prestația neconcludenta din…