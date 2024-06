Ucraineanul a fost prins in flagrant, vineri, 31 mai, la Constanța, in timp ce oferea 20.000 de dolari unei persoane, pentru a facilita intrarea pe teritoriul Romaniei a unui container cu aproape 1.000 de cutii cu replici ale unor branduri renumite de incaltaminte. El a fost retinut sub acuzatia de cumparare de influenta, in forma continuata, relateaza News.ro.Suma totala pe care barbatul o promisese era de 90.000 de dolari pentru patru astfel de containere. In schimb, persoana contactata urma sa-si exercite influenta pe care ar fi pretins ca o are asupra functionarilor cu atributii de control…