Intre timp, furnizorul de date Syntun estimeaza ca vanzarile in volumul comercial brut cumulat pe marile platforme de comert electronic au crescut cu 2,08%, pana la 1.140 miliarde de yuani (156,40 miliarde de dolari), comparativ cu o crestere de 2,9% anul trecut. Initial, un eveniment de cumparaturi online de 24 de ore, desfasurat pe 11 noiembrie in fiecare an in China, festivalul Ziua Celibatarilor s-a extins in saptamani de promotii pe principalele platforme de comert electronic din tara si in magazinele fizice. Asteptarile privind cresterea vanzarilor pentru festival, care este privit ca un…