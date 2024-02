Băncile europene acordă sume record acționarilor Bancile europene acorda sume record! Anul acesta, bancile europene ar urma sa acorde actionarilor sume record, de 120 miliarde de euro (130 miliarde de dolari), in dividende si rascumparari de actiuni, distribuind mai mult din profitul ridicat inregistrat in urma majorarii dobanzilor, sustin analistii citați de Reuters . Bank of Ireland a anuntat majorarea recompenselor acordate actionarilor, alaturandu-se institutiilor financiare, cum ar fi BNP Paribas, Deutsche Bank si Santander, care au promis mai mulți bani investitorilor lor, conform Agerpres. Luna trecuta, grupul elvetian UBS s-a angajat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Bancile europene ar urma sa acorde anul acesta actionarilor sume record, de 120 miliarde de euro (130 miliarde de dolari), in dividende si rascumparari de actiuni, distribuind mai mult din profitul ridicat inregistrat in urma majorarii dobanzilor, sustin analistii citați de Reuters.

- Castigurile din trimestrul patru inainte de dobanzi si impozite (EBIT) au fost de 4,33 miliarde de euro, cu putin peste asteptarile consensului, ducand suma pentru intregul an la 19,66 miliarde de euro. Veniturile au crescut cu 2% in 2023, la 153,2 miliarde de euro, de la 150 de miliarde in anul precedent.…

- Marile banci europene au avut profituri uriașe. Pentru prima data in istorie, cele mai mari banci din Europa au avut anul trecut profituri cumulate de peste 100 de miliarde de euro (108 miliarde de dolari), in contextul in care impulsul dat de dobanzile crescute de Banca Centrala Europeana (BCE) le-a…

