Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman a decis, marti, impunerea unor restrictii in 12 localitati cu o incidenta COVID-19 de peste 2 la mia de locuitori. Potrivit reprezentanților Institutiei Prefectului Teleorman, cea mai mare incidenta cumulata la 14 zile se inregistreaza in localitatea Beuca (6,56), in timp ce in Uda-Clocociuv si Vedea nivelul este de 3 la mie. “Se constata incadrarea in limitele incidentei cumulate la 14 zile, respectiv mai mare de 2 la 1.000 de locuitori, in vederea punerii in aplicare a masurilor stabilite in anexa la prezenta hotarare, incepand cu…