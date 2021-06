Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Dolanescu este vedeta cu cei mai mulți fini! In 12 ani de relație cu frumoasa sa soție, Doinița, a cununat și botezat pe banda rulanta și are nu mai puțin de 320 de nașiți. Vrea sa bata recordul tatalui sau! Are circa 310 de fini și este hotarat sa continue tradiția moștenita de la tatal sau.…

- O delegatie a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusa de senatorul James M. Inhofe, membru in conducerea Comisiei pentru aparare a Senatului, aflata in vizita oficiala in Romania, s-a intalnit vineri, in Baza aeriana Mihail Kogalniceanu, din judetul Constanta, cu secretarul de stat in MApN…

- Cea de-a 94-a gala a premiilor Oscar va avea loc pe 27 martie 2022, data initial anuntata fiind 27 februarie, scrie Variety. Anuntata la prestigiosul Dolby Theatre din Hollywood, eligibilitatea premiilor va reveni la formatul sau standard. Pentru ca o productie sa se califice la categoria…

- 31 de medici de familie din Constanta sunt implicati in campania de vaccinare anti COVID 19 Ei inoculeaza in propriile cabinete cu serul Johnsonamp;Johnson Pe raza judetului Constanta campania a inceput in prima parte a lunii mai, cu 25 de medici de familie din localitati precum Constanta, Costinesti,…

- Vaccinarea va debuta in 25 de cabinete medicale din judet Va fi folosit serul Johnsonamp;Johnson Medicii de familie se alatura campaniei de vaccinare si incep imunizarea in cabinetele proprii, cu ser de la Johnsonamp;Johnson.Pe raza judetului Constanta campania incepe cu 25 de medici de familie din…

- O femeie si un copil, in varsta de 11 ani, au fost raniti, vineri dupa-amiaza, in timpul unui accident rutier inregistrat intre localitatile tulcene Babadag si Mihail Kogalniceanu, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, arata Agerpres. Primele verificari au aratat ca o femeie,…

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Regale Britanice (RAF) au aterizat, joi, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Detasamentul britanic, format din aproximativ 200 de militari (piloti si personal tehnic) si aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, impreuna…

- Exercitiul RAPID FALCON II, a avut loc sambata, 10 aprilie, in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu", cu participarea unor structuri de artilerie apartinand Statului Major al Fortelor Terestre si ale fortelor militare americane dislocate in Europa.Fortele militare americane au participat cu doua sisteme…