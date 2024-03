Au inceput deja lucrarile la cel mai nou oraș din Romania! Acesta va putea adaposti peste 10.000 de persoane și costurile pentru ridicarea sa sunt unele importante. Se construiește un nou oraș in Romania. Lucrarile la orașul militar din zona bazei Mihail Kogalniceanu din Constanța, in care vor putea locui peste 10.000 de militari NATO cu familiile lor, au inceput in partea de sud a viitoarei așezari. Se construiește un nou oraș in Romania Extinderea bazei militare ar urma sa fie realizata in cinci ani, timp in care se vor construi gradinițe, școli, un spital , precum și magazine sau parcuri de…