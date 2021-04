Republica Moldova va avea alegeri parlamentare anticipate pe 11 iulie - UPDATE

Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiExpert, despre scenariile politicie dupa decizia Curții și alegeri parlamentare anticipate Subiectul deciziei Inaltei Curți a fost discutat in studioul Radio Sputnik Moldova cu mai mulți analiști politici și experți constituționali. Bunaoara, analistul politic Corneliu Ciurea a declarat…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), a apreciat ca decizia din 15 aprilie a Curții Constituționale referitoarea la dizolvarea Parlamentului „deschide portița pentru un blocaj total al instituțiilor de stat”. El a accentuat și cu aceasta…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Fostul președinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), a apreciat ca decizia din 15 aprilie a Curții Constituționale referitoarea la dizolvarea Parlamentului „deschide portița pentru un blocaj total al instituțiilor de stat”. El a accentuat și cu aceasta…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Teodor Carnaț susține ca deocamdata nu poate fi anticipata data exacta a alegerilor anticipate, avand in vedere ca in țara este instituita stare de urgența. Astfel, deocamdata Maia Sandu nu poate emite decretul privind dizolvarea Parlamentului. „Cat timp este in Republica…

- „Curtea Constituționala ADOPTA urmatorul AVIZ: Se constata drept circumstanța care justifica dizolvarea Parlamentului – imposibilitatea formarii Guvernului. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus niciunei cai de atac, intra in vigoare la data adoptarii și se publica in Monitorul Oficial”,…

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru al guvernului țarii pe liderul Partidului Acțiuni și Solidaritate, Igor Grosu, conform presei moldovene citate de Agerpres.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a declarat marti neconstitutional decretul prin care presedintele republicii, Maia Sandu, a delegat-o din nou pe Natalia Gavrilita cu formarea unui nou guvern, informeaza Moldpres si Radio Chisinau, potrivit Agerpres.Dupa mai multe ore de deliberare, judecatorii…

- Candidata desemnata la funcția de premier, Natalia Gavrilița, a fost invitata la tribuna Parlamentului sa-și prezinte programul de guvernare. Aceasta le-a cerut deputatilor sa plece si sa declanseze alegeri parlamentare anticipate.