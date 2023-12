Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Chisinau a aprobat astazi semnarea unui memorandum pentru interconectarea retelelor de gaze naturale si energie electrica dintre Republica Moldova si Romania. Documentul urmeaza sa fie semnat la Chisinau luni, 11 decembrie. Reporter, Ina Gutu: In sectorul gazelor naturale, memorandumul…

- Politic Deputat Maria Stoian: Asigurarea securitații și independenței energetice, un obiectiv major al PNL / Declarație de presa noiembrie 14, 2023 11:33 Romania este preocupata indeaproape, prin acțiunile ministrului liberal al Energiei, de indeplinirea condițiilor necesare privind asigurarea securitații…

- In cadrul misiunii de audit, care a vizat perioada 2017-2021, auditorii au constatat ca Ministerul Energiei nu a monitorizat indeplinirea obiectivelor stabilite prin vechiul document strategic (SEN 2007-2020), care si-a incetat valabilitatea in urma cu aproape trei ani. De asemenea, in raportul de audit…

- Daca vor exista probleme de alimentare cu gaze naturale in sezonul rece pentru Republica Moldova și Ucraina, Romania ar vrea sa le aprovizioneze. Anunțul a fost facut de ministrul Energiei, Sebastian Burduja, in contextul in care țara noastra are depozitele suprapline in acest moment și vrea sa devina…

- Chisinaul va procura cea mai mare parte din necesarul de energie electrica din Transnistria, de la centrala de la Cuciurgan, pana la sfarsitul anului 2024. Decizia vine dupa ce compania Energocom a prelungit contractul de achizitie a energiei electrice cu centrala termoelectrica moldoveneasca din regiunea…

- Ministerul Energiei a anuntat ca pretul energiei ramane acelasi ca si pe parcursul ultimelor luni, adica 66 USD/MWh, scrie r. „Contractul cu MGRES permite consumatorilor din dreapta Nistrului sa aiba tarife accesibile in comparatie cu alte tari din regiune”, a declarat Ministerul Energiei de la Chisinau.…

- Republica Moldova se va uni intr-o perioada scurta cu Romania, un lucru normal, avand in vedere radacinile latine ale moldovenilor. Afirmația a fost facuta de Mitropolitul Vladimir al Chișinaului și Intregii Moldove in cadrul unei scrisori foarte dure pe care a trimis-o pe 5 septembrie Patriarhului…

- Republica Moldova pastreaza in depozitele din Romania aproximativ 25 de milioane de metri cubi de gaze naturale, a menționat Ministerul Energiei, Victor Parlicov. Potrivit acestuia, in Ucraina, este stocat cel mai mare volum de gaze, deoarece prețul este mai mic. „Sint stocuri de siguranța, nu sint…