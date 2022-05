Republica Moldova ar putea renunța la evenimentele Comunității Statelor Independente (CSI) Președintele Parlamentului de la Chișinau, Igor Grosu, anunța ca nu vede, la ora actuala, o necesitate de participare a autoritaților moldovenești la evenimentele organizate de catre Comunitatea Statelor Independente (CSI). Totodata, el susține ca drept urmare a razboiului din Ucraina, autoritațile ar putea revizui prevederile care se refera la statutul de membru al R.Moldova in organizația respectiva, conform deschide.md. „Acum, in situația in care ne aflam, nu vedem necesitatea participarii la evenimentele care au loc (n.r. – in cadrul CSI), pentru ca este și problema cu deplasarea. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

