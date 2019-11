Stiri pe aceeasi tema

- La Alba Iulia, militarii se pregatesc intens pentru parada de 1 Decembrie! Iar turistii si localnicii au iesit pe strazi, ca sa vada cat mai de aproape ce se intampla. Insa, daca doriti sa fiti prezenti pe 1 decembrie de Ziua Nationala a Romaniei va trebui sa aveti foarte mult noroc. Majoritatea hotelurilor…

- De Ziua Naționala a Romaniei, 26 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare vor defila in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti, alaturi de 500 de militari din 20 de tari ale lumii.

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, pe 30 noiembrie si 1 decembrie, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, in zona Arcului de Triumf, scrie Agerpres. "La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, in contextul organizarii…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, pe 30 noiembrie si 1 decembrie, pentru efectuarea antrenamentelor generale si pentru parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, in zona Arcului de Triumf. "La solicitarea Ministerului Apararii Nationale, in contextul organizarii paradei…

- Aproximativ 4.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii si Administratia Nationala a Penitenciarelor, din care 500 de militari din peste 20 de tari aliate sau partenere, aproximativ 200 de mijloace tehnice si peste…

- Judecatoria Sectorului 3 a decis, marti, arestarea preventiva pentru 30 de zile a soferului care a accidentat luni doi pietoni in timp ce era urmarit de politisti, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora deoarece circula pe contrasens. Barbatul este cercetat pentru vatamare…

- Brigada Rutiera a Capitalei informeaza ca, in acest weekend, vor fi impuse mai multe restrictii de trafic pentru desfasurarea in bune conditii a unor evenimente, scrie Agerpres. *** Vineri, intre orele 16,00 - 21,00, va fi promovat evenimentul "FEST(in) pe Boulevard" pe urmatorul traseu: bd. Magheru…

- Schimb de replici intre Ioan Mircea Pascu și Maria Grapini pe Facebook! Totul a plecat de la o postare a fostului europarlamenar, care este revoltat ca șoseaua Kiseleff este inchisa traficului de la un capat la altul, pentru o noua “paranghelie”.„In sfarsit, o “bucurie”: șoseaua Kiseleff este…