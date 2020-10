Renault a prezentat un concept de Megane 100% electric. Mașina va fi produsă de la final de 2021 ​Renault a prezentat la evenimentul unde a fost lansata Dacia Spring, un concept de Megane 100% electric care va fi produs la o uzina din Franța, peste un an. Autonomia promisa este de 450 km. Megane electric va concura în special cu modelele de la Volkswagen. Renault a vândut 300.000 de mașini electrice în zece ani, dar acum are mulți concurenți și trebuie sa lanseze modele de clasa mai mare și cu marja mai mare de profit.



Luca de Meo, șeful Renault, spune ca showcar-ul anunțat acum arata în proporție de 95% la fel ca și versiune de serie.



Sursa articol: hotnews.ro

