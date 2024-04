„Oatzempic”, tendința virală de pe TikTok Un nou trend de pe TikTok a atras atenția utilizatorilor: “Oatzempic”. Aceasta rețeta implica amestecarea unei jumatați de cana de fulgi de ovaz cu apa și sucul de la o jumatate de lamaie, bautura fiind promovata ca un truc miraculos pentru pierderea in greutate, potrivit B1Tv. Influencerii de pe TikTok susțin ca bautura poate duce la o pierdere in greutate impresionanta de 40 de kilograme in doar doua luni, daca este consumata in fiecare zi, potrivit G4Food.ro. Parerea experților „Oatzempic” este o referire la medicamentul pentru diabet Ozempic, care a devenit popular pentru capacitatea sa de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

