Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si Farul Constanta au remizat, scor 1 1 1 1 , astazi, 5 aprilie 2024, la Sfantu Gheorghe, in etapa a treia din turneul play off al Superligii 2023 2024.Oaspetii au deschis scorul, prin Louis Munteanu, in minutul 44, iar Sepsi OSK a restabilit egalitatea, un minut mai tarziu,…

- Sepsi și Farul se intalnesc astazi, de la ora 20:30, in primul meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii. Partida de la Sfantu Gheorghe e liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #3 din play-off și play-out.…

- Farul Constanta nu a pierdut in ultimele sase meciuri de campionat cu Sepsi OSK, "marinariildquo; castigand cinci dintre partide, iar un meci incheindu se la egalitate. In etapa a treia din turneul play off al Superligii 2023 2024, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, joaca in deplasare…

- Farul Constanța joaca, vineri, in deplasare cu Sepsi Sf. Gheorghe, in etapa a treia a play-off-ului Superligii. Constanțenii vin dupa eșecul de pe teren propriu cu FCSB, scor 1-1, in timp ce covasnenii au incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu CFR Cluj. Managerul Farului, Gheorghe Hagi, este conștient…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00. Prezent in studioul GSP Live este Nicolae Grigore, selecționerul Romaniei U16, alaturi de care vom trage concluziile etapei cu numarul 2 din play-off-ul Superligii: CFR s-a incurcat la Sfantu Gheorghe, cu Sepsi, 1-1, Universitatea…

- Rapid Bucuresti a invins pe teren propriu liderul Superligii, FCSB, cu 4 0, astazi, 9 martie 2024, in ultima etapa din sezonul regular al Superligii, iar trupa din Giulesti va intra in play off de pe locul doi.FCSB a castigat turneul regular, iar CFR Cluj est a treia, urmata in clasament de Universitatea…

- Pentru ultimele doua locuri de play off, in ultima etapa din sezonul regular se lupta cinci echipe.Etapa a 30 a a Superligii 2023 2024, ultima a sezonului regular, incepe vineri, 8 martie 2024, cand sunt programate, de la aceeasi ora, 20.00, cinci partide.Partidele sunt cele in care joaca cele cinci…

- Arbitrul Sebastian Coltescu, in varsta de 46 de ani, a condus partida cu numarul 382 din cariera pe prima scena a fotbalului romanesc si a stabilit astfel un nou record, luni seara, cu ocazia partidei dintre Sepsi OSK si Farul Constanta (0-1), desfasurata la Sfantu Gheorghe, in etapa a 26-a a Superligii,…