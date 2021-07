Este tanara, frumoasa și are o cariera de succes, dar nu reușește sa-și gaseasca barbatul potrivit. Rellys Tonu are admiratori cu dare de mana, dar este, in continuare, singura. Fostul fotomodel a dezvaluit ca primește 101 trandafiri de la un admirator secret, pe fiecare saptamana, dar se pare ca gestul nu este de ajuns de grandios pentru a-i cuceri inima.