- Disponibilitatea romanilor de a se muta in strainatate pentru a munci a scazut brusc, pe fondul pandemiei, in timp ce interesul acestora de a lucra de acasa pentru un angajator dintr-o alta țara este in plina ascensiune, arata un nou studiu realizat la nivel global de catre Boston Consulting Group (BCG)…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, Beatrice Mahler, a facut aceste precizari in contextul in care Romania continua campania de vaccinare cu AstraZeneca, in ciuda deciziei luate de mai multe țari europene, care au suspendat utilizarea serului de la AstraZeneca din cauza temerilor privind apariția…

- Autoritațile romane au decis continuarea campaniei de vaccinare in Romania cu toate vaccinurile impotriva COVID-19, autorizate in momentul de fața la nivel european, in condițiile in care mai multe state au suspendat imunizarea cu serul AstraZeneca-Oxford. Vezi și UPDATE: Germania, Franța, Italia și…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea anunta ca vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul AstraZeneva va continua in Romania, in ciuda deciziilor de suspendare a vaccinarii luate luni de Germania, Franta, Italia si Spania. OFICIAL: "In cursul acestei seri,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta a adoptat duminica o noua lista cu tarile cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din aceste state sunt nevoite sa intre in izolare sau carantina. Lista tarilor din zona galbena a fost actualizata. Țari precum Cehia, Republica Moldova, Franța,…

- Alte 1788 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 11 sunt de import (3-Ucraina, 2-Germania, 1-Franța, 1- Republica Elena, 1-Romania, 1- Spania, 2-Italia).

- O ampla retea romano-columbiana de prostitutie, care exploata femei pe intreg teritoriul Frantei si avea baze in Romania si la Barcelona, a fost dezmembrata marti, dupa circa opt luni de ancheta, a anuntat joi politia franceza, transmite AFP. Trei barbati au fost arestati la Montpellier si…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters. La noi, medicii recomanda ca la o luna de zile…