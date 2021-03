Reguli obligatorii de transparenta salariala la nivel european pentru a combate discriminarea in functie de sex

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, a declarat ca forul pe care-l conduce va prezenta luna aceasta o propunere pentru crearea unui pașaport digital de vaccinare la nivelul Uniunii Europene, relateaza HotNews.ro , care citeaza Reuters. Ursula von der Leyen a vorbit despre pașaportul…

- Comisia Europeana a facut apel marți la șase state membre sa relaxeze restricțiile impuse in mod unilateral la granițe in vederea combaterii Covid-19, in incercarea de a ajunge la o abordare coordonata mai puțin restrictiva in ceea ce privește circulația marfurilor și a persoanelor in interiorul blocului…

